De Luca: "Distribuzione vax sia seria, non da mercato nero" (Di domenica 27 dicembre 2020) “Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe da mercato nero”. A ribadirlo ancora una volta è il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale sottolinea quanto detto qualche giorno fa anche in merito alla Distribuzione regionale delle dosi: “Quando comincia a metà gennaio la vaccinazione per tutti, pretenderemo la Distribuzione del vaccino alle Regioni proporzionale alla popolazione residente, niente di più o niente meno”, ha detto il presidente De Luca. Il governatore ha poi voluto elogiare la popolazione campana per il comportamento avuto durante i giorni di festa: “Ai cittadini campani do 9 comevoto di comportamento, non era facile ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) “Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe da”. A ribadirlo ancora una volta è il governatore della regione Campania, Vincenzo De, il quale sottolinea quanto detto qualche giorno fa anche in merito allaregionale delle dosi: “Quando comincia a metà gennaio la vaccinazione per tutti, pretenderemo ladel vaccino alle Regioni proporzionale alla popolazione residente, niente di più o niente meno”, ha detto il presidente De. Il governatore ha poi voluto elogiare la popolazione campana per il comportamento avuto durante i giorni di festa: “Ai cittadini campani do 9 comevoto di comportamento, non era facile ...

tvoggi : DE LUCA: “DISTRIBUZIONE VACCINI SIA SERIA, NON DA MERCATO NERO” “Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia… - calciomercato_m : COVID - Campania, De Luca: 'La distribuzione del vaccino sia seria, non da mercato nero' - LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: De Luca: 'La distribuzione del vaccino sia seria, non da mercato nero' #VaccineDay - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Campania, De Luca: 'La distribuzione del vaccino sia seria, non da mercato nero' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Campania, De Luca: 'La distribuzione del vaccino sia seria, non da mercato nero' -