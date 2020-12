Da Nord a Sud, l'Italia si vaccina (Di domenica 27 dicembre 2020) Una data storica, 27 dicembre 2020: la giornata comincia alle 7.20 coi i primi tre vaccinati allo Spallanzani di Roma. Ma poi dalla Lombardia alla Sicilia, dal Veneto alla Sardegna, sono in tanti a sottoporsi a quella puntura al braccio che porta per mano l’Italia fuori dal tunnel. C’è l’infermiera dell’ospedale di Codogno, città simbolo della prima ondata. C’è Maria, 94 anni, ospite di una Rsa in Puglia che si commuove. C’è poi tra i primi vaccinati anche un politico, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e scoppia la polemica. I vaccini oggi si sono tinti soprattutto di ‘rosa’, con infermiere, donne medico e anziane delle case di riposo che sono state la maggior parte delle persone a ricevere il primo vaccino. Ecco l’Italia del vax-day. VALLE D’AOSTA, AL VIA SU MEDICO RIANIMATORE. E’ Monica Meucci, medico ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Una data storica, 27 dicembre 2020: la giornata comincia alle 7.20 coi i primi treti allo Spallanzani di Roma. Ma poi dalla Lombardia alla Sicilia, dal Veneto alla Sardegna, sono in tanti a sottoporsi a quella puntura al braccio che porta per mano l’fuori dal tunnel. C’è l’infermiera dell’ospedale di Codogno, città simbolo della prima ondata. C’è Maria, 94 anni, ospite di una Rsa in Puglia che si commuove. C’è poi tra i primiti anche un politico, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e scoppia la polemica. I vaccini oggi si sono tinti soprattutto di ‘rosa’, con infermiere, donne medico e anziane delle case di riposo che sono state la maggior parte delle persone a ricevere il primo vaccino. Ecco l’del vax-day. VALLE D’AOSTA, AL VIA SU MEDICO RIANIMATORE. E’ Monica Meucci, medico ...

Venti forti e neve al centro-nord, è allerta meteo anche in Abruzzo

La perturbazione di origine atlantica che si avvicina all’Italia porterà nelle prossime ore venti forti e nevicate anche a quote di pianura sulle regioni centro-settentrionali e, successivamente, sul ...

