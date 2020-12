Covid, meno tamponi e meno contagi da ieri (8.913). Finalmente vittime in calo (305) (Di domenica 27 dicembre 2020) Anche se, come vedremo, i numeri iniziano ad essere ‘ragionevoli’, tuttavia colpisce molto che oggi il tasso di positività sia cresciuto, toccando il 14,88% quando, appena ieri, era al 12,8%. Ad ogni modo, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 59.879 tamponi (veramente pochi), che hanno svelato 8.913 nuovo casi di positività – non ‘malati’. Le vittime iniziano a diminuire. Dall’inizio dell’emergenza sono 71.825 Il ministero della Salute informa inoltre che, Finalmente in calo, da ieri sono state 305 le vittime, che portano così a 71.925 i decessi registrati dall’inizio dell’epidemia. Negli ospedali rianimazioni stabili ma tornano pazienti nei reparti Positiva, ‘in generale’ la situazione delle terapie intensive dove, la media nazionale, spiega che da ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 dicembre 2020) Anche se, come vedremo, i numeri iniziano ad essere ‘ragionevoli’, tuttavia colpisce molto che oggi il tasso di positività sia cresciuto, toccando il 14,88% quando, appena, era al 12,8%. Ad ogni modo, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 59.879(veramente pochi), che hanno svelato 8.913 nuovo casi di positività – non ‘malati’. Leiniziano a diminuire. Dall’inizio dell’emergenza sono 71.825 Il ministero della Salute informa inoltre che,in, dasono state 305 le, che portano così a 71.925 i decessi registrati dall’inizio dell’epidemia. Negli ospedali rianimazioni stabili ma tornano pazienti nei reparti Positiva, ‘in generale’ la situazione delle terapie intensive dove, la media nazionale, spiega che da ...

