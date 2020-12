Ciclocross, Fabio Aru è 4° ad Ancona! Podio sfiorato, domina Gioele Bertolini (Di domenica 27 dicembre 2020) C’era grandissima attesa per il ritorno in gara di Fabio Aru, assente dalle scene dallo scorso 6 settembre, quando si ritirò durante il Tour de France. Il Cavaliere dei Quattro Mori, protagonista del Ciclomercato per tutto l’autunno, ha scelto il Ciclocross per rimettersi un numero sulla schiena e oggi è stato protagonista al Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Tour, andato in scena sui pratoni al di fuori dello Stadio del Conero nel capoluogo marchigiano. Il sardo, col dorsale numero 1, si è cimentato su un durissimo tracciato di circa 2800 metri, caratterizzato da tantissimo fango (ieri è piovuto copiosamente), da diversi ostacoli da superare e anche da un freddo pungente misto a vento. Condizioni impervie per tornare nuovamente in sella, ma il 30enne ha fatto la sua bella figura in un contesto a cui non era più abituato: la sua ultima ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) C’era grandissima attesa per il ritorno in gara diAru, assente dalle scene dallo scorso 6 settembre, quando si ritirò durante il Tour de France. Il Cavaliere dei Quattro Mori, protagonista del Ciclomercato per tutto l’autunno, ha scelto ilper rimettersi un numero sulla schiena e oggi è stato protagonista al Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Tour, andato in scena sui pratoni al di fuori dello Stadio del Conero nel capoluogo marchigiano. Il sardo, col dorsale numero 1, si è cimentato su un durissimo tracciato di circa 2800 metri, caratterizzato da tantissimo fango (ieri è piovuto copiosamente), da diversi ostacoli da superare e anche da un freddo pungente misto a vento. Condizioni impervie per tornare nuovamente in sella, ma il 30enne ha fatto la sua bella figura in un contesto a cui non era più abituato: la sua ultima ...

