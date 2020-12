Chi è Gessica Notaro la ragazza sfregiata dall’acido? (Di domenica 27 dicembre 2020) Chi è Gessica Notaro oggi. Una donna che, ancor più di prima, ama la vita. Le piace la cultura e la musica latino-americana e andare a cavallo. E’ nuovamente fidanzata, con un ragazzo che si chiama Marco. I due si fotografano spesso insieme sui social e sembrano una coppia molto unita. Gessica Ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Lo scorso dicembre ha subito l’ennesima operazione, stavolta all’occhio sfregiato. Questo piccolo intervento consisteva nel separare le palpebre cucite 2 anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione. La speranza è un trapianto di cornea che le possa ridare la vista completa dall’occhio sinistro. Sono molto contenta, ho fatto bene a ... Leggi su aciclico (Di domenica 27 dicembre 2020) Chi èoggi. Una donna che, ancor più di prima, ama la vita. Le piace la cultura e la musica latino-americana e andare a cavallo. E’ nuovamente fidanzata, con un ragazzo che si chiama Marco. I due si fotografano spesso insieme sui social e sembrano una coppia molto unita.Ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Lo scorso dicembre ha subito l’ennesima operazione, stavolta all’occhio sfregiato. Questo piccolo intervento consisteva nel separare le palpebre cucite 2 anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione. La speranza è un trapianto di cornea che le possa ridare la vista completa dall’occhio sinistro. Sono molto contenta, ho fatto bene a ...

