Cecilia Capriotti offende i Me Contro Te e reagisce allo scivolone in maniera molto chic (Di domenica 27 dicembre 2020) Cecilia Capriotti è una mamma di una bambina di quattro anni e come molti genitori di bimbi di quell’età si è imbattuta suo malgrado nel duo di attori Luì e Sofì, ovvero i Me Contro Te. I Me Contro Te realizzano video, film, musica e sketch per un pubblico di bambini piccolissimi e quest’anno erano stati chiamati anche da Amadeus per partecipare in qualità di ospiti al Festival di Sanremo. Invito rifiutato a causa di un tour in corso già annunciato. Al Grande Fratello Vip i Me Contro Te (al secolo Luì e Sofì ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia) sono stati citati proprio dalla Capriotti che li ha definiti “due deficienti” che fanno lo slime. “Lei sua figlia, ndr vuole i Me Contro Te. Io spesso giro e papà le dice ‘ci vediamo un film?’. Il Re Leone lo ha visto, Dumbo lo ... Leggi su biccy (Di domenica 27 dicembre 2020)è una mamma di una bambina di quattro anni e come molti genitori di bimbi di quell’età si è imbattuta suo malgrado nel duo di attori Luì e Sofì, ovvero i MeTe. I MeTe realizzano video, film, musica e sketch per un pubblico di bambini piccolissimi e quest’anno erano stati chiamati anche da Amadeus per partecipare in qualità di ospiti al Festival di Sanremo. Invito rifiutato a causa di un tour in corso già annunciato. Al Grande Fratello Vip i MeTe (al secolo Luì e Sofì ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia) sono stati citati proprio dallache li ha definiti “due deficienti” che fanno lo slime. “Lei sua figlia, ndr vuole i MeTe. Io spesso giro e papà le dice ‘ci vediamo un film?’. Il Re Leone lo ha visto, Dumbo lo ...

GrandeFratello : A lezione di stile con Cecilia Capriotti... ???? #GFVIP - francyriki : RT @BITCHYFit: Cecilia Capriotti offende i Me Contro Te” e reagisce allo scivolone in maniera molto chic - xCaaarlaa : Voglio rinascere Cecilia Capriotti #gfvip - Notiziedi_it : Cecilia Capriotti dice la sua sui Me Contro Te: la gaffe dell’attrice - bivebs : RT @oocgfvip5: Cecilia Capriotti definisce i “Me Contro Te” (dei quali la figlia è grande fan) due deficienti / due ragazzi molto bravi #G… -