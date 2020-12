Babbo Natale fa visita in una casa di riposo ma è positivo al Covid: 121 contagiati e 18 anziani morti (Di domenica 27 dicembre 2020) La visita di Babbo Natale in una casa di riposo si è trasformata in un focolaio di Covid-19, con 121 persone contagiate e 18 anziani morti. È successo in Belgio, nella cittadina di Mol: i dirigenti della struttura volevano regalare un momento di felicità agli anziani ospiti e così avevano organizzato una festa di Natale, con tanto di arrivo di Babbo Natale. Peccato però, che l’attore chiamato per impersonare Santa Claus non fosse stato controllato e così, quando pochi giorni dopo quella visita ha scoperto di essere positivo al Covid, era ormai troppo tardi: aveva già contagiato gli ospiti e il personale della casa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Ladiin unadisi è trasformata in un focolaio di-19, con 121 persone contagiate e 18. È successo in Belgio, nella cittadina di Mol: i dirigenti della struttura volevano regalare un momento di felicità agliospiti e così avevano organizzato una festa di, con tanto di arrivo di. Peccato però, che l’attore chiamato per impersonare Santa Claus non fosse stato controllato e così, quando pochi giorni dopo quellaha scoperto di essereal, era ormai troppo tardi: aveva già contagiato gli ospiti e il personale delladi ...

matteosalvinimi : Maglietta firmata dai ragazzi, grazie a Federica e a Babbo Natale?? - forza_italia : Non prendere in giro chi crede in Babbo natale. C'è gente che ha creduto a questi qua ?? - simonebaldelli : Più che la spettacolarizzazione dell'arrivo delle prime fiale di #Vaccini (mancava solo la slitta di Babbo Natale),… - ProvenSimon : Dire 'Ci vediamo dopo la Befana' è come dire 'Ci vediamo dopo Babbo Natale'. Urge ripasso rapido: #Natale ed… - camiturt : RT @bastard54300057: 2020 e la gente ancora nega l'esistenza di babbo Natale ????? -