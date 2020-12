Albano Carrisi ha rischiato la vita | “avevo un edema alle corde vocali”

Leggi su giornal

(Di domenica 27 dicembre 2020)negli anni passati della sua carriera halae in particolar modo di non cantare più. Così il cantante di Cellino San Marco in un’intervista a Verissimo decide di raccontare un momento della suache l’ha visto preoccupato ma soprattutto spaventato. Negli anni passatiha infatti sofferto di unper cui hadi non aver più modo di cantare. Un racconto inaspettato che Silvia Toffanin ha ascoltato con le lacrime agli occhi e che ha voluto ripercorrere insieme a. Quali sono state le parole del cantante davanti alla conduttrice e ai telespettatori?ha ...