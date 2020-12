“Accogliere gli immigrati della pandemia” Così i giudici spalancano le porte ai clandestini

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic – Idel tribunale civile di Milano, che sta rivedendo i ricorsi presentati dagliirregolari a cui è stata rigettata la richiesta d’asilo, hanno stabilito che potranno ottenere la cosiddetta “protezione umanitaria“. Possibilità presente solo in Italia e reintrodotta qualche giorno fa dal governo giallofucsia, che ora viene estesa a tutti coloro che nel proprio Paese potrebbero correre il rischio di ammalarsi di Covid. Quindi potenzialmente tutti. Un abominio giuridico sulla pelle degli italiani Avete capito bene. Anziché stringere le maglie dell’immigrazione illegale in piena, ancora una volta la sintesi tra sinistra politica e magistratura politicizzata partorisce un abominio giuridico sulla pelle degli italiani. Concedendo di fatto il diritto a stare in Italia a chiunque sbarchi clandestinamente ...