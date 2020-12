Scrittori: è morto James Gunn, autore di fantascienza dai toni profetici (Di sabato 26 dicembre 2020) Washington, 26 dic. – (Adnkronos) – Lo scrittore statunitense James Edwin Gunn, famoso autore di fantascienza dai toni quasi profetici, è morto nella sua casa di Lawrence, in Kansas, all’età di 97 anni per cause naturali. L’annuncio della scomparsa, avvenuta mercoledì mattina, 23 dicembre, è stato dato da “The Hollywood Reporter”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 26 dicembre 2020) Washington, 26 dic. – (Adnkronos) – Lo scrittore statunitenseEdwin, famosodidaiquasi, ènella sua casa di Lawrence, in Kansas, all’età di 97 anni per cause naturali. L’annuncio della scomparsa, avvenuta mercoledì mattina, 23 dicembre, è stato dato da “The Hollywood Reporter”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Washington, 26 dic. - (Adnkronos) - Lo scrittore statunitense James Edwin Gunn, famoso autore di fantascienza dai toni quasi profetici, è morto nella sua casa di Lawrence, in Kansas, all'età di 97 ...

Washington, 26 dic. - (Adnkronos) - Lo scrittore statunitense James Edwin Gunn, famoso autore di fantascienza dai toni quasi profetici, è morto nella sua casa di Lawrence, in Kansas, all'età di 97 ...