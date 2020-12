Neve, pioggia e grandine in tutta la Gallura, la sorpresa di Santo Stefano (Di sabato 26 dicembre 2020) (Visited 307 times, 307 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta delle tradizioni magiche della Sardegna Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Da Bonorva al Limbara, la Neve ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 26 dicembre 2020) (Visited 307 times, 307 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta delle tradizioni magiche della Sardegna Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Da Bonorva al Limbara, la...

GiancarloSpera2 : RT @meteoredit: #26dicembre Tanta #neve in arrivo al Nord! Hai visto le mappe ed i modelli sul sito Meteored Italia? ??? Le mappe navigabil… - coccinella53 : RT @SimoneDiToma6: Un muschio interotto nella reperibilità della pioggia.Selciati bianchi di neve nuova come nuvole pie piene invernali si… - aura67422491 : Aria gelida da #neve ma solo pioggia e grandine...per ora Rumori nella mente e sul cuore - infoitinterno : Maltempo, Santo Stefano con pioggia e freddo e con la neve sulle montagne ciociare - Anna91874 : RT @meteoredit: Hai visto le previsioni di pioggia e #neve sull'Italia per lunedì 28 dicembre? In arrivo importanti nevicate al Nord! ??? L… -