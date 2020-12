Legata e violentata nella notte di Natale, 39enne arrestato a Busto Arsizio (Varese) (Di sabato 26 dicembre 2020) Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona, per aver legato e imbavagliato e poi stuprato una donna di 43 anni di Busto Arsizio (Varese), la scorsa notte nella sua abitazione di Gorla Minore (Varese), dove era stata attirata con la proposta di un posto di lavoro. La donna, a quanto emerso Legata con scotch da pacco e nastro adesivo sulla bocca, è stata salvata dai militari grazie alla telefonata di un suo conoscente a cui è riuscita a chiedere aiuto tramite messaggi. Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 dicembre 2020) Un uomo di 39 anni è statodai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona, per aver legato e imbavagliato e poi stuprato una donna di 43 anni di), la scorsasua abitazione di Gorla Minore (), dove era stata attirata con la proposta di un posto di lavoro. La donna, a quanto emersocon scotch da pacco e nastro adesivo sulla bocca, è stata salvata dai militari grazie alla telefonata di un suo conoscente a cui è riuscita a chiedere aiuto tramite messaggi.

