La Fògghja mìsche di Santo Stefano

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 dicembre 2020) Una casellina, una preparazione, una storia. Ricette delle nonne e tradizioni gastronomiche regionali: L’Avvento sottoforma di piatti da preparare in famiglia, raccontati uno al giorno. Con il mio nome, era inevitabile sentirecome il momento più importante delle festività natalizie. Ma oltre a festeggiare l’onomastico, il 26 dicembre celebro il momento gastronomico per me più solenne dell’anno: quello dellacon focaccine. Si tratta di un tegame di verdure ripassate in forno, condite con formaggio e mozzarella, accompagnate con piccole losanghe di pasta fritta rigonfia. Quasi del tutto priva di carne, questo è il piatto di magro che segue i grandi pranzi del 25 dicembre nella mia città, Corato, in provincia di Bari. Come sappiamo, con le ricette regionali bisogna fare attenzione: in ogni ...