Juve, la difesa è ok. Ma centrocampo e attacco hanno bisogno di un'aggiunta (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 22 dicembre 2020 è una data che i bianconeri ricorderanno per un bel po'. È stato il giorno non solo dei tre punti in meno per la ripetizione della gara contro il Napoli, ma addirittura del pesante ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 22 dicembre 2020 è una data che i bianconeri ricorderanno per un bel po'. È stato il giorno non solo dei tre punti in meno per la ripetizione della gara contro il Napoli, ma addirittura del pesante ...

Gazzetta_it : Non solo #CR7 e #Morata, il decollo #Juve grazie alla difesa bunker. Nessuno come lei in #Europa - sportli26181512 : Juve, che difesa. Ma il centrocampo fatica e con Dybala serve chiarezza: Juve, che difesa. Ma il centrocampo fatica… - Gazzetta_it : #Juve, la difesa è ok. Ma centrocampo e attacco hanno bisogno di un’aggiunta - PFumagalli : @ReoZioo @gumas75 Migliore difesa no, Napoli, Verona e Juve - ShootersykEku : #Sconcerti,quando azz mai hai capito qualcosa di calcio!?...La #Juve sta giocando un bel calcio da #Barcellona,solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve difesa Juve, che difesa. Ma il centrocampo fatica e con Dybala serve chiarezza La Gazzetta dello Sport Juventus Women: Laura Giuliani vuole un altro scudetto

Lei, che difende anche i pali della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, ha chiarito che la Juventus Women punta l'ennesimo scudetto: "Nel momento in cui fai queste prestazioni in Champions League ...

Blog: Per la Juve non esistono stagioni di transizione!

Così rifece in piena era zona, quando tornato alla Juve gli presero 2 mezze punte, Baggio e Moeller. Ed 1 centravanti. Non ne mise fuori 1 perchè non ci stavano nel 4.4.2. Partì da loro e schierò un ...

Lei, che difende anche i pali della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, ha chiarito che la Juventus Women punta l'ennesimo scudetto: "Nel momento in cui fai queste prestazioni in Champions League ...Così rifece in piena era zona, quando tornato alla Juve gli presero 2 mezze punte, Baggio e Moeller. Ed 1 centravanti. Non ne mise fuori 1 perchè non ci stavano nel 4.4.2. Partì da loro e schierò un ...