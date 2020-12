In queste feste diamo spazio alla condivisione dei sentimenti per affrontare la sofferenza (Di sabato 26 dicembre 2020) Le nuove restrizioni natalizie generano una comprensibile insofferenza: ulteriore deprivazione sociale e affettiva nel momento in cui ci si prefigurava tutt’altro. E’ difficile contrastare la naturale spinta alla socialità, di più se non ci si è fatti ancora una ragione interna, personale, dei motivi per cui si dovrebbe evitarla. E’ stato detto da più parti che siamo in guerra, con un nemico invisibile. Tanto invisibile che ci vuole quasi un atto di fede. Se il Coronavirus fosse un aereo nemico pronto a lanciare i suoi ordigni, non ci sarebbe bisogno di restrizioni imposte da altri, ma verrebbe naturale tutelarsi e proteggere i propri cari. Se sapessimo che c’è il rischio che parenti e amici che vengono a trovarci o che andiamo a trovare mettano involontariamente il nemico sulle nostre tracce (o che possiamo farlo noi), ci verrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Le nuove restrizioni natalizie generano una comprensibile in: ulteriore deprivazione sociale e affettiva nel momento in cui ci si prefigurava tutt’altro. E’ difficile contrastare la naturale spintasocialità, di più se non ci si è fatti ancora una ragione interna, personale, dei motivi per cui si dovrebbe evitarla. E’ stato detto da più parti che siamo in guerra, con un nemico invisibile. Tanto invisibile che ci vuole quasi un atto di fede. Se il Coronavirus fosse un aereo nemico pronto a lanciare i suoi ordigni, non ci sarebbe bisogno di restrizioni imposte da altri, ma verrebbe naturale tutelarsi e proteggere i propri cari. Se sapessimo che c’è il rischio che parenti e amici che vengono a trovarci o che ana trovare mettano involontariamente il nemico sulle nostre tracce (o che possiamo farlo noi), ci verrebbe ...

Un altro forte gesto di solidarietà da un'importante azienda del territorio per la comunità di Porcari. È Sofidel, realtà leader nella produzione di carta per uso igienico e domestico, che quest'anno ...

Santo Stefano in zona rossa: le regole

ROMA - Terzo giorno di stretta sulle misure anti contagio decise per le feste. Per oggi e domani vigono ancora le restrizioni valide per la zona rossa, poi ci sarà qualche giorno allentamento. Ecco co ...

ROMA - Terzo giorno di stretta sulle misure anti contagio decise per le feste. Per oggi e domani vigono ancora le restrizioni valide per la zona rossa, poi ci sarà qualche giorno allentamento. Ecco co ...