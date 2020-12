Il vero significato dell’amore in due (Di sabato 26 dicembre 2020) Quante volte abbiamo ripetuto a noi stesse che non avremmo mai più concesso il nostro cuore a nessuno per poi ricommettere sempre gli stessi errori? Quelli che ci facevano invischiare in relazioni tossiche, sbagliate e malsane, quelle in cui ci ritrovavamo ad amare per due. Certo il cuore batteva e faceva anche troppo rumore, ma quando ci mettevamo all’ascolto più che una melodia, quello che ci restituiva, era qualcosa di spaventoso che ci imprigionava in un incubo, l’ennesimo. E tutto questo accadeva perché l’amore, quello vero, si costruisce in due. Ma ai tempi, forse, ancora non lo sapevamo. La verità è che l’amore è un sentimento che va alimentato, protetto e perseverato ogni giorno, che restituisce serenità e energia, che dona un senso di pienezza all’anima e il corpo. E se tutto questo non succede, se al posto della gioia c’è il dolore, l’angoscia e l’ansia, vuol ... Leggi su dilei (Di sabato 26 dicembre 2020) Quante volte abbiamo ripetuto a noi stesse che non avremmo mai più concesso il nostro cuore a nessuno per poi ricommettere sempre gli stessi errori? Quelli che ci facevano invischiare in relazioni tossiche, sbagliate e malsane, quelle in cui ci ritrovavamo ad amare per due. Certo il cuore batteva e faceva anche troppo rumore, ma quando ci mettevamo all’ascolto più che una melodia, quello che ci restituiva, era qualcosa di spaventoso che ci imprigionava in un incubo, l’ennesimo. E tutto questo accadeva perché l’amore, quello, si costruisce in due. Ma ai tempi, forse, ancora non lo sapevamo. La verità è che l’amore è un sentimento che va alimentato, protetto e perseverato ogni giorno, che restituisce serenità e energia, che dona un senso di pienezza all’anima e il corpo. E se tutto questo non succede, se al posto della gioia c’è il dolore, l’angoscia e l’ansia, vuol ...

IvanSessa : @fabrizietto67 M.S.I.! Mussolini Sarà Immortale. Questo è il Vero Significato Di Quella Sigla.! ?????? - antomodaffari : RT @CauseSanti: Nel clima gioioso del #Natale, l’odierna celebrazione si pone in sintonia con il vero significato del Natale. Nel #martirio… - pietro00112 : @Claudia__ccld7 @DBoltri @FabioCasalucci Non è il fastidio in se, ma è il non riuscire a superarlo anteponendo il s… - albertocaldana : RT @Anna12870868: Si celebra oggi la festa di S.Stefano, primo martire. Il vero significato del Natale..Nel martirio di Stefano, la violenz… - danieleauconeop : RT @CauseSanti: Nel clima gioioso del #Natale, l’odierna celebrazione si pone in sintonia con il vero significato del Natale. Nel #martirio… -

Ultime Notizie dalla rete : vero significato Il vero significato di ''Halleluja'' di Leonard Cohen: uno sprezzante atto di infinita superbia nei confronti di Dio il Dolomiti Venuti, il vero jolly di Prandelli. Tutto il sacrificio e la dedizione di chi sa bene cosa significa vestire la maglia viola

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli alcuni giorni fa lo aveva indicato, elogiandolo molto, come il suo nuovo “Martin Jorgensen”. Eppure Lorenzo Venuti, terzino destro a tutta fascia, ha dimos ...

Gabriele Salvatores: “Vedo tante ingiustizie. La sfida più difficile è ritrovare la speranza”

Adesso, alla fine di un anno pieno di prime volte, di scoperte, lavoro, riflessioni, Gabriele Salvatores sta cercando di ritrovare la speranza. E forse, anche per lui che si è ammalato di Covid ed è g ...

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli alcuni giorni fa lo aveva indicato, elogiandolo molto, come il suo nuovo “Martin Jorgensen”. Eppure Lorenzo Venuti, terzino destro a tutta fascia, ha dimos ...Adesso, alla fine di un anno pieno di prime volte, di scoperte, lavoro, riflessioni, Gabriele Salvatores sta cercando di ritrovare la speranza. E forse, anche per lui che si è ammalato di Covid ed è g ...