Ida Platano ieri e oggi | com’era e com’è la dama del trono over

zazoomblog : Ida Platano altro che Riccardo l’uomo della sua vita è lui: “Auguri amore mio” (FOTO) - #Platano #altro #Riccardo… - zazoomblog : Ida Platano altro che Riccardo l’uomo della sua vita è lui: “Auguri amore mio” (FOTO) - #Platano #altro #Riccardo… - infoitcultura : Ida Platano, l’uomo della sua vita è lui: “Auguri amore mio” | Felice dopo Uomini e Donne - infoitcultura : 'Auguri amore mio +10', Ida Platano festeggia il compleanno del figlio Samuele - zazoomblog : Ida Platano l’uomo della sua vita è lui: “Auguri amore mio” Felice dopo Uomini e Donne - #Platano #l’uomo #della #“… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

Si tratta di Ida Platano, giunta alla ribalta nel 2018 dopo la partecipazione a “Temptation Island” insieme al suo (ex) fidanzato Riccardo Guarnieri. I due, che avevano in programma di sposarsi, si ...UeD: Arriva in studio una giovanissima e bellissima pretendente per Riccardo Guarnieri che fa perdere le staffe a Roberta Di Padua ...