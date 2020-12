‘Gf Vip 5’ | dopo il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli arrivano le bordate da parte di Selvaggia Roma!

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 dicembre 2020) Iltraal Gf Vip 5 stanno già scatenando alcune reazioni. In particolare, non è mancata quella dell’ex inquilinaRoma. La ragazza aveva fatto il suo ingresso in Casa proprio presentandosi come amica di, per cui non aveva nascosto un certo interesse. Con Elisabetta Gregoraci, erano scattate varie liti proprio perchécredeva che la showgirl lo stesse illudendo su qualcosa che non ci sarebbe mai stato. Ora, invece, uscita la Gregoraci,ha iniziato a nutrire dei sentimenti (corrisposti) verso la. Ed oggi pomeriggio, complice un gioco organizzato dal Gf, i due si sono scambiati un dolce. La Roma ha quindi ...