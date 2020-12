Domenica In, gli ospiti di domani 27 dicembre: il Vax Day con Mara Venier (Di sabato 26 dicembre 2020) La prossima puntata di Domenica In La sedicesima puntata di ‘ Domenica In ’, in onda Domenica 27 dicembre, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@Mara Venier) I TRE SUPER ospiti La puntata di Domenica In si aprirà con l’arrivo in studio di Massimo Ranieri. Ripercorrerà con Mara tutta la sua straordinaria carriera artistica, dalla canzone, al cinema e al teatro. Si esibirà in diretta accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi. In ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 dicembre 2020) La prossima puntata diIn La sedicesima puntata di ‘In ’, in onda27, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da, avrà come protagonisti tantiin studio e in collegamento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) I TRE SUPERLa puntata diIn si aprirà con l’arrivo in studio di Massimo Ranieri. Ripercorrerà contutta la sua straordinaria carriera artistica, dalla canzone, al cinema e al teatro. Si esibirà in diretta accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi. In ...

ComuneMI : #Neve,possibili precipitazioni tra domenica e lunedì. Da @ComuneMi, @atm_informa,@comunicazionemm, @gruppo_a2a e… - backvtoyou : RT @flashvlight: il calendario per gli altri: 24 vigilia, 25 natale, 26 santo Stefano. il calendario per me: domenica 24, domenica 25, dom… - fabru67 : RT @AquilaBasketTN: Il Pranzo della Domenica - Christmas Edition Domani pomeriggio prenderemo parte all'iniziativa 'Take Care Your Doc' e c… - ohwlarry : RT @flashvlight: il calendario per gli altri: 24 vigilia, 25 natale, 26 santo Stefano. il calendario per me: domenica 24, domenica 25, dom… - Lopinionista : Massimo Ranieri e Roberto Bolle tra gli ospiti di Domenica IN -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gli Domenica gli Italiani, con vista su Tokyo il Resto del Carlino Vaccine Day in Emilia-Romagna. Domenica 27 dicembre, a Parma prime dosi a 100 operatori sanitari

A Parma il vaccino Pfizer-BioNtech verrà somministrato presso l’Ospedale Maggiore. Saranno 100 gli operatori sanitari di Parma che domenica 27 dicembre saranno vaccinati contro il Covid. Le prime dosi ...

Mario Balotelli resta a casa con Boateng e Machin

Mario Balotelli resta a casa con Kevin Prince Boateng e José Machin. Nessuno dei tre calciatori del Monza è disponibile per il derby dello Zini con la Cremonese di domenica: mentre SuperMario prosegue ...

A Parma il vaccino Pfizer-BioNtech verrà somministrato presso l’Ospedale Maggiore. Saranno 100 gli operatori sanitari di Parma che domenica 27 dicembre saranno vaccinati contro il Covid. Le prime dosi ...Mario Balotelli resta a casa con Kevin Prince Boateng e José Machin. Nessuno dei tre calciatori del Monza è disponibile per il derby dello Zini con la Cremonese di domenica: mentre SuperMario prosegue ...