Domenech si presenta | “Farò di tutto per portare il Nantes in una posizione importante”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo dieci anni, lo storico ex ct della Francia Raymondè tornato in panchina e guiderà il. Ecco le prime parole dell'allenatore: "Sono entusiasta di sedermi sulla panchina del- esordisce- , questo è un club leggendario e non vedo l'ora di mettermi a lavorare con lo staff per invertire il trend di questa squadra.diperquesta società in un posto che le compete. Ci tengo a ringraziare in modo particolare Waldemar e Franck Kita per questa opportunità. La mia testa è già orientata al primo match contro il Rennes previsto per il 6 gennaio".caption id="attachment 1071147" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.