Covid, in Gran Bretagna test su farmaco per immunità annuale (Di sabato 26 dicembre 2020) Un farmaco per evitare il contagio dal e fare in modo che il soggetto che lo usa non sviluppi la malattia . È l'obiettivo di una sperimentazione avviata in Gran Bretagna, come riferisce il Guardian . ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Unper evitare il contagio dal e fare in modo che il soggetto che lo usa non sviluppi la malattia . È l'obiettivo di una sperimentazione avviata in, come riferisce il Guardian . ...

fattoquotidiano : Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 me… - Corriere : ?? Anche l'Italia ha sospeso i voli dalla Gran Bretagna - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - mistermeo : RT @fattoquotidiano: Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi”… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Covid, in Gran Bretagna test su farmaco per immunità annuale -