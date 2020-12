“Vi spiego (sinceramente) perché ho deciso di mollare”. L’Eredità, Massimo Cannoletta vuota finalmente il sacco: “Ecco perché non ce la facevo più” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Massimo Cannoletta, lo sappiamo, ha deciso di lasciare L’Eredità da campione in carica. Si è raccontato al Corriere della Sera dove ha detto: “Un’avventura incredibile, una gioia ogni sera. Un percorso durato molto più di quanto mi aspettassi. Ora continua su altri sentieri, su Twitter e Instagram. Grazie a chi mi ha scritto, sostenuto, incitato o criticato. Grazie a tutti. E soprattutto grazie, Flavio”. Dopo 51 puntate, Massimo se n’è andato. In gara dal 1 novembre il concorrente pugliese (cultura enciclopedica, 46 anni, vive a Lecce) ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). “Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 dicembre 2020), lo sappiamo, hadi lasciareda campione in carica. Si è raccontato al Corriere della Sera dove ha detto: “Un’avventura incredibile, una gioia ogni sera. Un percorso durato molto più di quanto mi aspettassi. Ora continua su altri sentieri, su Twitter e Instagram. Grazie a chi mi ha scritto, sostenuto, incitato o criticato. Grazie a tutti. E soprattutto grazie, Flavio”. Dopo 51 puntate,se n’è andato. In gara dal 1 novembre il concorrente pugliese (cultura enciclopedica, 46 anni, vive a Lecce) ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). “Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. ...

Arcvtic : Ma che poi io ancora non mi spiego come possano aver riso di Tommaso quando a parlare di lui c’era uno vestito in q… - Gabriele_Gerby : @birbas3l3kta @ilgiornale Le spiego. Un italiano contribuisce alla crescita del paese. Se un italiano delinque inol… - Yoongiis_Mic : RT @Goodoldavs: Per me tu e la tua musica siete stati davvero il regalo di natale (e non solo) migliore che potessi mai desiderare. Anche s… - Goodoldavs : Per me tu e la tua musica siete stati davvero il regalo di natale (e non solo) migliore che potessi mai desiderare.… - FabioVi3 : @rprat75 Infatti. Non me lo spiego sinceramente. -

Ultime Notizie dalla rete : spiego sinceramente "Vi spiego (sinceramente) perché ho deciso di mollare". Cannoletta Caffeina Magazine Ecco spiegato perchè Zidane non ha inserito Eden Hazard

Come riferisce il Daily Mail, Zidane ha preferito non far entrare Hazard per paura che si potesse fare male di nuovo: “Era una partita dura, difficile. Per questo ho pensato non fosse il caso di mette ...

Il caso del presepe campano, l'assessora lombarda Magoni spiega: "Nessun rifiuto, sono io che ho suggerito Bergamo"

L'assessora lombarda spiega perché il presepe tradizionale che la Campania voleva donare alla Lombardia sia finito a Bergamo: "Tempi stretti ...

Come riferisce il Daily Mail, Zidane ha preferito non far entrare Hazard per paura che si potesse fare male di nuovo: “Era una partita dura, difficile. Per questo ho pensato non fosse il caso di mette ...L'assessora lombarda spiega perché il presepe tradizionale che la Campania voleva donare alla Lombardia sia finito a Bergamo: "Tempi stretti ...