Somethin' Stupid, romantico duetto di Robbie Williams e Nicole Kidman (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel 2001 l'eclettico Robbie Williams pubblicò il suo quarto album in studio, Swing When You're Winning, che raccoglieva cover di brani swing anni '50 -'60 e si avvaleva di un bel po' di ospiti illustri. Fortunatissimo, tanto da arrivare in cima alle classifiche di mezzo mondo, fu il primo estratto Somethin' Stupid, in duetto con Nicole Kidman. Non è esattamente una canzone a tema natalizio, ma l'andamento e la melodia ne richiamano molto l'atmosfera. Inoltre, fu pubblicato a metà del mese di dicembre e per il cenone della Vigilia era già fra i pezzi più trasmessi dalle radio. Il nostro calendario dell'avvento musicale oggi vi parlerà proprio di questa bella e coinvolgente canzone.

