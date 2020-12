Pranzo di Natale | Coldiretti | “Quest’anno spesi 82 euro in meno a famiglia Si rinuncia soprattutto a formaggi | salumi | vino | olio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 dicembre 2020) “Per il mese di dicembre registriamo un calo di ordinazioni pari all’80%. Le bottiglie invendute le lasciamo in magazzino, ma non possono restare lì per anni, parliamo di alimenti che prima o poi vanno consumati. Le cantine sono appesantite, fra prodotto sfuso e materiale imbottigliato invenduto. Però il mercato resta fermo. Non c’è gioco domanda – offerta e ilsi svaluta”. Emanuele Calaon riassume così la situazione pre natalizia che sta vivendo nella sua azienda vitivinicola con annesso agriturismo a conduzione familiare, Bacco e Arianna. Venti ettari di superficie – quindici a vigneto, due a ulivo, il resto a seminativi – proprio a Vo’, il paese veneto in provincia di Padova fra i primi focolai della pandemia. Vendita diretta ma anche a enoteche e ristoranti. Il Covid ha affossato le ordinazioni di ceste die regali per privati e aziende, ...