Messi | il contratto in sospeso e la collezione di record

Messi è in scadenza di contratto con il club catalano, già nei mesi scorsi aveva espresso il desiderio di andare via e l'estate prossima potrebbe essere davvero quella del suo addio. L'Inter segue ...

Pochettino al Psg, è l'inizio della rivoluzione francese?

Rivoluzione di Natale al Paris Saint Germain. Tuchel è stato esonerato e al suo posto arriva Pochettino. La decisione gli è stata comunicata mercoledì notte, al termine della p ...

