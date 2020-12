Maxi rissa in centro ad Ercolano per la vigilia di Natale tra clacson e urla (VIDEO). Il sindaco: “Li rintracceremo e li puniremo” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una Maxi rissa tra ragazzi in pieno centro, con motorini che scorrazzano, traffico impazzito tra clacson e urla, la sera della vigilia in pieno lockdown: è accaduto ieri sera in piazza Trieste a Ercolano, in provincia di Napoli, a poche ore dalla tradizionale cena. La scena è stata ripresa con smartphone e postata sulle pagine facebook. Dalle immagini si notano ragazzi che, in spregio alle regole anti assembramento, si rincorrono e si azzuffano tra motorini in corsa e auto in sosta fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Il motivo non è dato saperlo, ammesso che abbia una qualche importanza. Sono scene che vedono ancora una volta protagonisti i ragazzi, a poche settimane dagli episodi del Pincio a Roma. “Salve consigliere, mi scusi se le scrivo la sera della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unatra ragazzi in pieno, con motorini che scorrazzano, traffico impazzito tra, la sera dellain pieno lockdown: è accaduto ieri sera in piazza Trieste a, in provincia di Napoli, a poche ore dalla tradizionale cena. La scena è stata ripresa con smartphone e postata sulle pagine facebook. Dalle immagini si notano ragazzi che, in spregio alle regole anti assembramento, si rincorrono e si azzuffano tra motorini in corsa e auto in sosta fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Il motivo non è dato saperlo, ammesso che abbia una qualche importanza. Sono scene che vedono ancora una volta protagonisti i ragazzi, a poche settimane dagli episodi del Pincio a Roma. “Salve consigliere, mi scusi se le scrivo la sera della ...

