Klopp: 'Salah via dal Liverpool? Io l'ho visto sorridente' (Di venerdì 25 dicembre 2020) ROMA - " Salah è di buon umore ed è veramente in una buona forma. Questa è la cosa più importante per me ". Jurgen Klopp a due giorni dalla sfida di campionato con il West Bromwich parla dell'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 dicembre 2020) ROMA - "è di buon umore ed è veramente in una buona forma. Questa è la cosa più importante per me ". Jurgena due giorni dalla sfida di campionato con il West Bromwich parla dell'...

