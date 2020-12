HarmonyOS 2.0 in fase di roll out per i Huawei P40 e Mate 30 che partecipano alla beta (Di venerdì 25 dicembre 2020) HarmonyOS 2.0, il nuovo sistema operativo di Huawei, in roll out per gli utenti che partecipano al programma di beta test. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 25 dicembre 2020)2.0, il nuovo sistema operativo di, inout per gli utenti cheal programma ditest. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : HarmonyOS 2.0 in fase di roll out per i Huawei P40 e Mate 30 che partecipano alla beta -

Ultime Notizie dalla rete : HarmonyOS fase Huawei rilascia la beta di HarmonyOS 2.0 per smartphone ai developer cinesi PianetaCellulare.it Huawei Nova 8 e 8 Pro ufficiali: schermo a 90 e 120Hz, quad-cam e ricarica a 66W

Huawei lancia i nuovi Nova 8 e 8 Pro: design con scelte particolari, ricarica rapida a 66W e schermo OLED da 90 o 120Hz di refresh rate.

HarmonyOS 2.0: tutti gli smartphone, smartwatch e tablet Huawei e Honor supportati

Con il passare del tempo, stiamo sempre più entrando nell'idea che il sistema operativo di Huawei, sia un'entità presente e pronta a fare il suo debutto. Dopo i primi dispositivi smart, arrivando ...

Huawei lancia i nuovi Nova 8 e 8 Pro: design con scelte particolari, ricarica rapida a 66W e schermo OLED da 90 o 120Hz di refresh rate.Con il passare del tempo, stiamo sempre più entrando nell'idea che il sistema operativo di Huawei, sia un'entità presente e pronta a fare il suo debutto. Dopo i primi dispositivi smart, arrivando ...