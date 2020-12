GF Vip, Sonia Lorenzini rischia la squalifica per le offese ad Adua: “Ti sego le gambine” (VIDEO) (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sonia Lorenzini contro Rosalinda Cannavò Nonostante siano lì dentro da pochi giorni, le ultime arrivate al Grande Fratello Vip 5 hanno letteralmente perso la pazienza con alcuni coinquilini veterani. Infatti, dopo Samantha De Grenet che ha sbroccato con Stefania Orlando, anche Sonia Lorenzini di recente si è spazientita con l’attrice messinese. Ebbene sì, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha per nulla preso bene la nomination ricevuta da Adua Del Vesco e dopo la lunga diretta di lunedì sera è sbottato con la diretta interessata. Dalla bocca dell’influencer sono uscite delle frasi molto forti al punto che il popolo del web ha chiesto alla produzione del reality show di Canale 5 di squalificarla. Le dure parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Sonia ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 dicembre 2020)contro Rosalinda Cannavò Nonostante siano lì dentro da pochi giorni, le ultime arrivate al Grande Fratello Vip 5 hanno letteralmente perso la pazienza con alcuni coinquilini veterani. Infatti, dopo Samantha De Grenet che ha sbroccato con Stefania Orlando, anchedi recente si è spazientita con l’attrice messinese. Ebbene sì, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha per nulla preso bene la nomination ricevuta daDel Vesco e dopo la lunga diretta di lunedì sera è sbottato con la diretta interessata. Dalla bocca dell’influencer sono uscite delle frasi molto forti al punto che il popolo del web ha chiesto alla produzione del reality show di Canale 5 dirla. Le dure parole dell’ex tronista di Uomini e Donne...

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - MadamaButterfl8 : RT @mo_zanotti: LE MINACCE VELATE DELLA DE GRENET CONTRO STEFY #GFVIP Samantha a Sonia: 'So delle cose su Stefania ma non le ho usate contr… - fischiofresco : #fuorisogna GfVip, Sonia contro Rosalinda: “Cagna, str*nza, ti spezzo le gambe” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Mario Ermito: 'Sonia mi affascina' - infoitcultura : GF Vip, Sonia Lorenzini su Rosalinda Cannavò: “Va dove si sente più forte” -