Baldur's Gate 3 celebra il Natale con un video pieno zeppo di parassiti del cervello (Di venerdì 25 dicembre 2020) Larian Studios, sviluppatore di Baldur's Gate 3, ha deciso di fare gli auguri di Natale in modo decisamente originale: un video musicale dal titolo "Tadpole for you, tadpole for me", una canzone di festa... a proposito della bellezza dei parassiti di Mind Flayer (o Flagellatore mentale), creatura fantasy che conoscerete, se non per Dungeons & Dragons, quantomeno per essere citata in Stranger Things. "C'è una meravigliosa, gloriosa festa in città questo Natale e il nostro team vorrebbe invitarvi a diventare un mind flayer pure voi! Gustatevi questa canzone natalizia, eseguita dal team Larian: cantatela insieme a noi!" è il messaggio dello Studio. Questo il folle testo: Glorious, wonderful party in town We'll all be burning Baldur's Gate down! Give ...

