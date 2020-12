Williams | l' esperienza di Russell in Mercedes utile per la macchina 2021

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Un'breve, lunga appena un week-end, ma sufficiente per carpire qualche segreto. Georgeha approfittato fino in fondo del GP di Sakhir con la, tornando incon ...

Ultime Notizie dalla rete : Williams esperienza

Un'esperienza breve, lunga appena un week-end, ma sufficiente per carpire qualche segreto. George Russell ha approfittato fino in fondo del GP di Sakhir con la Mercedes, tornando in Williams con ...Dave Robson pensa che il breve stint alla Mercedes di Russell abbia aiutato il giovane britannico nel suo percorso di crescita ...