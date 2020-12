Vladimir Luxuria rivela: “Mi vedo sola, ma temo più il Capodanno” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vladimir Luxuria ha deciso di parlare a cuore aperto in una lunga intervista al settimanale Chi. Il giornale ha chiesto a diversi volti noti del mondo dello spettacolo delle dichiarazioni a caldo su questo Natale corrotto dal Covid-19. Vladimir Luxuria non ha mai nascosto i propri sentimenti e anche in questo caso ha deciso di esternare le proprie emozioni. “Sarò da sola”, ha dichiarato, “ma su questo fronte temo di piùil Capodanno di cui sono da sempre la regina” Vladimir Luxuria, fra solitudine e timori Vladimir Luxuria ha sempre amato le feste e non riesce a contenere un certo malessere al solo pensiero che trascorrerà le vacanze da sola. Non è escluso tuttavia che possa decidere di ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020)ha deciso di parlare a cuore aperto in una lunga intervista al settimanale Chi. Il giornale ha chiesto a diversi volti noti del mondo dello spettacolo delle dichiarazioni a caldo su questo Natale corrotto dal Covid-19.non ha mai nascosto i propri sentimenti e anche in questo caso ha deciso di esternare le proprie emozioni. “Sarò da”, ha dichiarato, “ma su questo frontedi piùildi cui sono da sempre la regina”, fra solitudine e timoriha sempre amato le feste e non riesce a contenere un certo malessere al solo pensiero che trascorrerà le vacanze da. Non è escluso tuttavia che possa decidere di ...

Lo riconosci? Un personaggio diventato simbolo dell’Italia LGBTQ+: è cambiato moltissimo

Avete capito di chi si tratta? Il nome con cui è nato è Wladimiro Guadagno ma oggi è conosciuto con il nome di Vladimir Luxuria. Vladimir non ha mai voluto sottoporsi a un intervento di vaginoplastica ...

