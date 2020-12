‘Una poltrona per due’ torna su ItaliaUno per il 23esimo anno. Non si sa come tutto ebbe inizio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non si sa come e perchè tutto ebbe inizio. Se c’è una replica in particolare, un programmatore lungimirante a cui venne l’idea, un fan di Eddie Murphy o di Dan Aykroyd nascosto negli scantinati Mediaset. Un post, un tweet, un trend improvviso (anche se allora per collegarsi alla rete avevi ancora il modem con il fischio e il fruscio). Ad ogni modo dal 1997, quindi da 23 anni, Una poltrona per due, la commedia di John Landis del 1982 è diventata l’imperdibile must natalizio in tv. Tutti la ri-guardano, tutti la ri-vogliono, tutti se la ri-godono ogni Natale che manda Dio. Certo i più oltranzisti, e anzianotti, ancora cercano la replica di Una vita meravigliosa di Frank Capra con Jimmy Stewart. Replica che su qualche rete locale arriverà puntualmente modello pirateria di una volta. Un’altra minoranza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non si sae perchè. Se c’è una replica in particolare, un programmatore lungimirante a cui venne l’idea, un fan di Eddie Murphy o di Dan Aykroyd nascosto negli scantinati Mediaset. Un post, un tweet, un trend improvviso (anche se allora per collegarsi alla rete avevi ancora il modem con il fischio e il fruscio). Ad ogni modo dal 1997, quindi da 23 anni, Unaper due, la commedia di John Landis del 1982 è diventata l’imperdibile must natalizio in tv. Tutti la ri-guardano, tutti la ri-vogliono, tutti se la ri-godono ogni Natale che manda Dio. Certo i più oltranzisti, e anzianotti, ancora cercano la replica di Una vita meravigliosa di Frank Capra con Jimmy Stewart. Replica che su qualche rete locale arriverà puntualmente modello pirateria di una volta. Un’altra minoranza, ...

