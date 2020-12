Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)dailynews radiogiornale di Natale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora nel Senza kovylina primo piano l’epidemia in Italia è una fase decrescente ma rallentata lo dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro in una conferenza stampa sulle analisi dei dati del monitoraggio regionale nella cabina di regia 15 rte sotto uno in tutte le regioni tranne il Moni del Veneto a livello nazionale la fase di instabilità e transizione Dopo alcune settimane a cui si è assistito ad una tendenza alla riduzione dell’indice RT e nuovi casi ora si assiste ad una sorta di tendenza alla stabilizzazione anche per l’incidenza su 14 giorni spiega il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni retta intanto scatta oggi lockdown anti-covid di Natale tutta Italia entra in zona rossa fino al 27 dicembre Ieri corsa ...