Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 14:10 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sono scattati ufficialmente le misure restrittive decise dal governo per le festività natalizie fino a lì si alterneranno 10 giorni rossi e quattro arancioni per uscire di casa sarà necessario compilare portare con sé autocertificazioni rafforzati i controlli nelle strade incubo finito per Chicco forte il nostro connazionale tornerà in Italia lo annunciato su Facebook ministro degli Esteri Luigi Di Maio precisando di averlo comunicato alla famiglia di avere informato il presidente Mattarella il premier Conte in carcere dal 2000 con una condanna all’ergastolo per omicidio di italiano si è sempre professato innocente la famiglia abbiamo vinto la battaglia la loro di sera si è conclusa con un abbraccio dopo 8 mesi di lontananza e le peripezie legata una traversata del Mediterraneo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sono scattati ufficialmente le misure restrittive decise dal governo per le festività natalizie fino a lì si alterneranno 10 giorni rossi e quattro arancioni per uscire di casa sarà necessario compilare portare con sé autocertificazioni rafforzati i controlli nelle strade incubo finito per Chicco forte il nostro connazionale tornerà in Italia lo annunciato su Facebook ministro degli Esteri Luigi Di Maio precisando di averlo comunicato alla famiglia di avere informato il presidente Mattarella il premier Conte in carcere dal 2000 con una condanna all’ergastolo per omicidio di italiano si è sempre professato innocente la famiglia abbiamo vinto la battaglia la loro di sera si è conclusa con un abbraccio dopo 8 mesi di lontananza e le peripezie legata una traversata del Mediterraneo ...

Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - romeoagresti : ?? Giornata di colloqui, ieri, per la #Roma. Non c’è ancora l’intesa, ma le parti continuano a trattare. ?? Previst… - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - PianetaMilan : #Ibrahimovic e il #coronavirus: 'Ero quasi incuriosito. Sui sintomi...' - SMRxThomas : RT @ClashRoyaleIT: Non vedete l'ora di scoprire cosa porterà il nuovo anno? Allora non perdete le ultime notizie sulla CRL 2021! ?? Maggior… -