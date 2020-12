Roma senza Museo della Scienza, persa un'altra occasione (di C. Di Castro) (Di giovedì 24 dicembre 2020) (di Carlo Di Castro, socio linceo) Ho appreso dai giornali che il 17 dicembre l’Assemblea Capitolina ha approvato il piano di riqualificazione dell’ex Caserma di via Guido Reni al quartiere Flaminio di Roma. Viene specificato che “la riqualificazione dell’area riguarda una superficie complessiva di circa 55mila metri quadrati di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti già del Demanio all’interno della quale saranno realizzati edifici residenziali per circa 35mila metri quadrati (di cui 6mila metri quadrati destinati a housing sociale), un albergo di 7mila metri quadrati e 3mila metri quadrati di commerciale di vicinato. I circa 2mila metri quadrati di servizi pubblici di livello locale, che comprendono, secondo quanto individuato a esito di un importante percorso di coinvolgimento dei cittadini e del Municipio, una biblioteca di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) (di Carlo Di, socio linceo) Ho appreso dai giornali che il 17 dicembre l’Assemblea Capitolina ha approvato il piano di riqualificazione dell’ex Caserma di via Guido Reni al quartiere Flaminio di. Viene specificato che “la riqualificazione dell’area riguarda una superficie complessiva di circa 55mila metri quadrati di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti già del Demanio all’internoquale saranno realizzati edifici residenziali per circa 35mila metri quadrati (di cui 6mila metri quadrati destinati a housing sociale), un albergo di 7mila metri quadrati e 3mila metri quadrati di commerciale di vicinato. I circa 2mila metri quadrati di servizi pubblici di livello locale, che comprendono, secondo quanto individuato a esito di un importante percorso di coinvolgimento dei cittadini e del Municipio, una biblioteca di ...

Ho appreso dai giornali che il 17 dicembre l’Assemblea Capitolina ha approvato il piano di riqualificazione dell’ex Caserma di via Guido Reni al quartiere Flaminio di Roma. Viene specificato che “la ...

