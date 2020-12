Ritorno a scuola, le linee guida dal Governo: i tempi e le novità (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una delle sfide più grandi per il Governo nelle prossime settimane è legata certamente al Ritorno a scuola in presenza. Ecco le ultime novità e tutti gli ultimi aggiornamenti Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una delle sfide più grandi per ilnelle prossime settimane è legata certamente alin presenza. Ecco le ultimee tutti gli ultimi aggiornamenti Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Giornaleditalia : Proteggiamo la scuola, l'augurio natalizio dei bambini per il ritorno tra i banchi in sicurezza - alexcorlazzoli : Ritorno a scuola il 7 gennaio, da Milano a Roma ecco il piano finale dei prefetti: orari di ingresso scaglionati, p… - diegorispoli : ?? #iltempo #news Proteggiamo la scuola, l'augurio natalizio dei bambini per il ritorno tra i banchi in sicurezza… - Notiziedi_it : Ritorno a scuola, le superiori in aulafra le 8 e le 10, col sabato a rotazione - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ritorno a scuola il 7 gennaio, da Milano a Roma ecco il piano finale dei prefetti: orari di ingresso scaglionati, più… -