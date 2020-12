Questione scuola, il virologo Crisanti attacca: “Non è ancora sicura” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il virologo che ha fatto parlare di se per il lavoro svolto in Veneto, parla di ciò che potrebbe essere della scuola. Crisanti (Tuttpsport)Altro tema fondamentale per la ripartenza del paese, una volta che le zone varie, rosse arancioni o gialle che sia, avranno lasciato il posto alla normalità è la scuola. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo ultimo intervento ne ha parlando ampiamente, per il prossimo 7 gennaio, dovrebbe esserci la ripartenza, dovranno crearsi quindi, quelle condizioni che consentano la riapertura di ogni struttura, in ogni regione del paese. Non è dello stesso parere Andrea Crisanti, docente di virolgia e microbiologia all’Università di Padova, secondo l’esperto, infatti, al momento non si avrebbe certezza della sicurezza dello stare a ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilche ha fatto parlare di se per il lavoro svolto in Veneto, parla di ciò che potrebbe essere della(Tuttpsport)Altro tema fondamentale per la ripartenza del paese, una volta che le zone varie, rosse arancioni o gialle che sia, avranno lasciato il posto alla normalità è la. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo ultimo intervento ne ha parlando ampiamente, per il prossimo 7 gennaio, dovrebbe esserci la ripartenza, dovranno crearsi quindi, quelle condizioni che consentano la riapertura di ogni struttura, in ogni regione del paese. Non è dello stesso parere Andrea, docente di virolgia e microbiologia all’Università di Padova, secondo l’esperto, infatti, al momento non si avrebbe certezza della sicurezza dello stare a ...

