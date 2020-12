Parcheggiare la bici in città: cosa dice la legge, ecco la normativa e i divieti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Negli ultimi tempi, complici le restrizioni e i divieti anti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino della bicicletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano la circolazione e chiariscono come e dove Parcheggiare la bici. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più su bici elettrica e possibili multe, le regole da rispettare e le sanzioni da pagare, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 24 dicembre 2020) Negli ultimi tempi, complici le restrizioni e ianti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino dellacletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano la circolazione e chiariscono come e dovela. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più suelettrica e possibili multe, le regole da rispettare e le sanzioni da pagare, clicca ...

arcobalenoclub : Non solo bici, ma anche #auto. Milano vuole muoversi...e parcheggiare... - AgneseFerrara2 : RT @ilpinz: servono più spazi per parcheggiare le bici - fabiomaggi71 : RT @ilpinz: servono più spazi per parcheggiare le bici - saramuttoni : Hola @RideMovi, è possibile richiedere un ritiro bici a Zaragoza? Oggi nel mio quartiere ce n'erano ben 11 attorno… - alex459213 : RT @ilpinz: servono più spazi per parcheggiare le bici -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggiare bici Parcheggi bici a Trento: 11 ciclobox operativi dalla primavera Bikeitalia.it Bici a noleggio in città e saranno assicurati consiglieri e dipendenti

Il Comune punta a incentivare l’utilizzo delle due ruote L’ente ha già acquistato dieci mezzi a propulsione elettrica ...

Montesilvano. Un nuovo stabilimento GdF? Per una "città aperta" sul mare.

parcheggi bici, fontane pubbliche), con l'uso garantito di servizi e ristoro degli stabilimenti balneari adiacenti". Individuare "Aree naturalistiche in cui ripristinare e conservare l'originario ...

Il Comune punta a incentivare l’utilizzo delle due ruote L’ente ha già acquistato dieci mezzi a propulsione elettrica ...parcheggi bici, fontane pubbliche), con l'uso garantito di servizi e ristoro degli stabilimenti balneari adiacenti". Individuare "Aree naturalistiche in cui ripristinare e conservare l'originario ...