Papa Francesco ed il tweet Natalizio: “Il Natale è la festa dell’amore di Dio per noi” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Il Natale è la festa dell’amore di Dio per noi: l’amore divino che ispira, dirige e corregge il cambiamento e sconfigge la paura umana di lasciare il ‘sicuro’ per rilanciarci nel ‘mistero'”. Lo scrive Papa Francesco in un tweet. Il Natale è la festa dell’amore di Dio per noi: l’amore divino che ispira, dirige e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Ilè ladi Dio per noi: l’amore divino che ispira, dirige e corregge il cambiamento e sconfigge la paura umana di lasciare il ‘sicuro’ per rilanciarci nel ‘mistero'”. Lo scrivein un. Ilè ladi Dio per noi: l’amore divino che ispira, dirige e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Coronavirus, il regalo di Natale di Papa Francesco: diecimila tamponi per i poveri di Roma - vaticannews_it : #22dicembre Sul Portale dell'Enciclopedia @Treccani uno speciale sulle parole di Francesco si sofferma sui grandi d… - Ettore_Rosato : “Neanche la pandemia è riuscita a spegnere la luce del #Natale” ha detto Papa Francesco. Ed è proprio vero. Sarà un… - Jonas62712964 : RT @rep_roma: Coronavirus, il regalo di Natale di Papa Francesco: diecimila tamponi per i poveri di Roma [di Orazio La Rocca] [aggiornament… - lagewex : RT @Corriere: La prima messa di Natale di papa Francesco anticipata alle 19.30: come sarà -