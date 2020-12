Omicidio in stile mafioso a Ventimiglia, due arresti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ventimiglia, 24 DIC - Due persone sono state arrestate dai Carabinieri per l'Omicidio di Joseph Fedele, 67 anni, trovato morto il 21 ottobre scorso in un fossato di frazione Calvo a Ventimiglia. Si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 dicembre 2020), 24 DIC - Due persone sono state arrestate dai Carabinieri per l'di Joseph Fedele, 67 anni, trovato morto il 21 ottobre scorso in un fossato di frazione Calvo a. Si ...

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 24 DIC - Due persone sono state arrestate dai Carabinieri per l'omicidio di Joseph Fedele, 67 anni, trovato morto il 21 ottobre scorso in un fossato di frazione Calvo a Ventimigl ...

