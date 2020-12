Nel Lazio 1.519 nuovi contagi (+573) e 24 morti Aumentano le terapie intensive (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore nel Lazio su oltre 15mila tamponi (+2.421) si registrano 1.519 nuovi casi positivi (+573), 24 morti (-20) e +1.706 guariti. Diminuiscono i decessi e i ricoveri, ma aumento i casi e ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore nelsu oltre 15mila tamponi (+2.421) si registrano 1.519casi positivi (), 24(-20) e +1.706 guariti. Diminuiscono i decessi e i ricoveri, ma aumento i casi e ...

OfficialSSLazio : ?????L'ex centrocampista biancoceleste Matias #Almeyda è intervenuto a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale: 'La Lazio sarà se… - cronacadiroma : #24dicembre #Covid #Lazio - Casi in aumento - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 505 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 70.900: Sale a 1.726.446 morti nel Mondo… - danieletriolo : RT @PIERPARDO: Partita di impressionante intensità tra due belle squadre (che avevano pure tante assenze). Lo spirito del #Milan è enorme.… - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO: OGGI SU OLTRE 15 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+2.421) SI REGISTRANO 1.519 CASI POSITIVI (+573), 24 I DEC… -