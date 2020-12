MotoGP | Dovizioso | ' Stoner è stato a lungo il rivale più talentuoso'

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Salvo stravolgimenti dell'ultimo momento, il 2021 sarà un anno lontano corse per Andrea. Il forlivese, reduce dalla sua ultima stagione in Ducati , ha rilasciato una lunga intervista a DAZN ...

In assenza di offerte convincenti per la prossima stagione, Andrea ha deciso di prendersi un anno sabbatico. È il momento giusto per ripercorrere la sua carriera e ripensare ai tanti rivali affrontati ...L'ex pilota della Ducati sottolinea che è stato l'australiano ai tempi della Honda il pilota che lo ha impressionato di più ...