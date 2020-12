Lite al mercato del pesce | due feriti a colpi di pistola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due persone ferite adi arma da fuoco, tra cui anche un minorenne. Questo quanto accaduto al culmine di unaavvenuta la scorsa notte nelittico di Mugnano, in provincia di Napoli. Laè nata tra due banconisti per motivi ancora ignoti, forse legati agli spazi per l’esposizione delche a Napoli si vende per tutta la notte nel giorno della Vigilia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, uno dei due litiganti avrebbe estratto unacon la quale ha esploso deicontro l’altro, ferendolo alle gambe. Il ferito, F.A., è ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli) e non è in pericolo di vita. Nella circostanza è rimasto ferito alle gambe anche un minorenne ...