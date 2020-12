Latina e Provincia, 174 nuovi casi e 5 vittime. Ecco i dati di oggi Comune per Comune (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono 174 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 53 a Latina, 25 a Cisterna di Latina, 21 ad Aprilia, 14 a Formia, 10 a Sezze, 9 a Terracina, 6 a Fondi, 5 a Castelforte, 3 a Rocca Massima, 3 a Sermoneta, 3 a Santi Cosma e Damiano, 2 a Pontinia, 2 a Norma, 2 a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, 2 a Roccagorga, 2 a Sonnino, 2 a Gaeta, 2 a Minturno, 1 a Bassiano, 1 a Cori, 1 a Monte San Biagio, 1 a Ponza, 1 a Priverno, 1 a Spigno Saturnia. Sono deceduti 5 pazienti rispettivamente: 2 residenti a Latina, uno a Cisterna, uno ad Aprilia, e uno a Sezze. 279 le persone guarite nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono 174 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 53 a, 25 a Cisterna di, 21 ad Aprilia, 14 a Formia, 10 a Sezze, 9 a Terracina, 6 a Fondi, 5 a Castelforte, 3 a Rocca Massima, 3 a Sermoneta, 3 a Santi Cosma e Damiano, 2 a Pontinia, 2 a Norma, 2 a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, 2 a Roccagorga, 2 a Sonnino, 2 a Gaeta, 2 a Minturno, 1 a Bassiano, 1 a Cori, 1 a Monte San Biagio, 1 a Ponza, 1 a Priverno, 1 a Spigno Saturnia. Sono deceduti 5 pazienti rispettivamente: 2 residenti a, uno a Cisterna, uno ad Aprilia, e uno a Sezze. 279 le persone guarite nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città.

