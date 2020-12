Juve Napoli, si recupera il 14 febbraio? I dettagli (Di giovedì 24 dicembre 2020) Juve Napoli, spunta la data del recupero: 14 febbraio al posto del ritorno che sarebbe poi da disputare in data da destinarsi Secondo il Corriere dello Sport la data più probabile per rigiocare Juve-Napoli è quella del 14 febbraio, giornata inizialmente concepita per disputare Napoli-Juve del ritorno al San Paolo. La fittezza del calendario non offre altre soluzione e il collocamento della partita rappresenta un problema non essendoci spazio nella tabella di marcia delle due squadre. Così facendo anche il ritorno dovrebbe, ovviamente, essere ricollocato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020), spunta la data del recupero: 14al posto del ritorno che sarebbe poi da disputare in data da destinarsi Secondo il Corriere dello Sport la data più probabile per rigiocareè quella del 14, giornata inizialmente concepita per disputaredel ritorno al San Paolo. La fittezza del calendario non offre altre soluzione e il collocamento della partita rappresenta un problema non essendoci spazio nella tabella di marcia delle due squadre. Così facendo anche il ritorno dovrebbe, ovviamente, essere ricollocato. Leggi su Calcionews24.com

