“Illegittimi i DPCM: violata libertà e diritti Costituzionali”. La sentenza del Tribunale di Roma (Di giovedì 24 dicembre 2020) DPCM, un’espressione che ci siamo sentiti ripetere molto spesso ultimamente. Molto più di quanto avremmo voluto. Proprio in virtù di quanto con questi strumenti ci abbiano privato delle fondamentali libertà, è bene chiarire la loro natura. Accade in un Tribunale di Roma, che per un contenzioso civile, in cui è finito un esercizio commerciale da sfrattare per morosità (causa mancato pagamento canoni vista la chiusura per Covid), un giudice sia entrato appieno nella questione della pandemia e abbia dichiarato la piena Illegittimità dei DPCM di Conte e del suo Governo. Il giudice infatti, interrogando la legge, ha sottolineato come “i DPCM siano viziati da violazioni per difetto di motivazione”. “I DPCM sono in realtà atti viziati da molteplici ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 dicembre 2020), un’espressione che ci siamo sentiti ripetere molto spesso ultimamente. Molto più di quanto avremmo voluto. Proprio in virtù di quanto con questi strumenti ci abbiano privato delle fondamentali, è bene chiarire la loro natura. Accade in undi, che per un contenzioso civile, in cui è finito un esercizio commerciale da sfrattare per morosità (causa mancato pagamento canoni vista la chiusura per Covid), un giudice sia entrato appieno nella questione della pandemia e abbia dichiarato la pienatà deidi Conte e del suo Governo. Il giudice infatti, interrogando la legge, ha sottolineato come “isiano viziati da violazioni per difetto di motivazione”. “Isono in realtà atti viziati da molteplici ...

I dpcm anti-Coronavirus adottati durante il lockdown sono illegittimi, in quanto un atto amministrativo non può limitare le libertà costituzionali: scatta dunque l'ordinanza di rilascio dell'immobile, ...

