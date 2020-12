Gattuso sulla Juve: “Eravamo in buona fede e pronti a giocare. Sentenza giusta” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel post gara della sfida con il Torino, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, è tornato anche sulla Sentenza che ha restituito il punto ai partenopei e tolto il 3-0 a tavolino alla Juventus. Queste le sue parole: “Eravamo in buonafede. Mi sono già espresso. Ripeto, Eravamo pronti a partire per giocare. Non potevamo far deferire i nostri dottori, abbiamo fatto quello che andava fatto. Ora vedremo quando si giocherà questa sfida con la Juve. Sentenza giusta”. Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel post gara della sfida con il Torino, il tecnico del Napoli, Gennaro, è tornato ancheche ha restituito il punto ai partenopei e tolto il 3-0 a tavolino allantus. Queste le sue parole: “in. Mi sono già espresso. Ripeto,a partire per. Non potevamo far deferire i nostri dottori, abbiamo fatto quello che andava fatto. Ora vedremo quando si giocherà questa sfida con la”. Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

