Gattuso spiega la malattia all’occhio | “Ho la miastenia”

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Alfie Borromeo Rinosi presenta ai microfoni di Sky dopo aver acciuffato l’1-1 nel recupero contro il Torino, ma non si limita all’analisi della partita. E parla apertamente delladi cui soffre,ndola, e lanciando un appello ai giovani che magari, guardandosi allo specchio e trovando qualcosa che non va nel proprio fisico, ne soffrono. “Io soffro di unaautoimmune, la. Sono 10 giorni che non sono me stesso e voglio dirlo a tutti i ragazzini che hanno paura quando hanno un qualcosa di strano e non si vedono bene allo specchio: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, senza nascondersi”. “E comunque sono vivo”, scherza poi, “perché ho sentito voci in giro che dicevano che ho un mese di vita, ma ...