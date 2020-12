Gattuso: “Mercato senza innesti? Non ne faccio un dramma!” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il tecnico azzurro Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa al termine di Napoli-Torino ha commentato un’eventuale Mercato senza acquisti. Gattuso conosce e comprende il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il tecnico azzurro Gennaro, nel corso della conferenza stampa al termine di Napoli-Torino ha commentato un’eventualeacquisti.conosce e comprende il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Mercato Gattuso: "Mercato? Va bene se rimaniamo questi" Yahoo Finanza Gattuso: “Mercato senza innesti? Non ne faccio un dramma!”

Il tecnico azzurro Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa al termine di Napoli-Torino ha commentato un'eventuale mercato senza acquisti.

Gattuso sul mercato: "Calcio in crisi, se restiamo così non sono dispiaciuto"

Intervenuto in conferenza stampa Rino Gattuso ha parlato anche di mercato: "Vediamo, il calcio attraversa un momento di crisi. Ci sono calciatori bravi che abbiamo che altri vogliono, ma girano pochi ...

